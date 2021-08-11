Новенькие на выборах

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Список кандидатов "Новых людей" зарегистрировали на выборы в новый состав Законодательного собрания Петербурга. Регистрация прошла не очень гладко - часть членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии выступили против, припомнив историю с жалобами на якобы вероятное участие районной администрации в сборе подписей за "Новых людей". Подробнее о партии и ее регистрации - в материале ЗАКС.Ру.

К зданию Санкт-Петербургской избирательной комиссии, где должен был решаться вопрос о допуске к выборам, кандидаты "Новых людей" подъехали на велосипедах. За ними следовала процессия в одежде с логотипом партии, а у дверей в избирком ждали люди с видеокамерами. К ним, а не к дверям ГИК, кандидаты и подъехали, но для картинки вернулись назад и предприняли более успешную попытку с остановкой у входной двери Горизбиркома.

"Новые люди" пока самая молодая партия на выборах в ЗакС - она основана только в марте 2020 года создателями компании Faberlic Александром Даванковым и Алексеем Нечаевым. До начала выборной кампании "Новые люди" в Петербурге сильно не звучали. В своих аккаунтах социальных сетей они периодически публиковали рассказы о своих делах: посадили ели, выдели санитайзеры нуждающимся, опросили 40 жителей района о качестве освещения, убрали свалку шин и прочее аналогичное.

Иногда выходили записи о предложениях "Новых людей" по изменению жизни россиян. Например, в конце 2020 года партия предложила Минобрнауки снизить стоимость для дистанционного обучения. Сейчас "Новые люди" продвигают свою идею о замене НДС, налога на прибыль и страховых взносов с зарплаты единым налогом.

В Петербурге отделением партии руководит Ксения Горячева, но первой в списке партии на выборах в ЗакС она не оказалась - получила четвертое место. Перед ней предприниматель Дмитрий Павлов, бывшая судья Уставного суда Ольга Герасина и председатель регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов.

Первым же вопросом Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 11 августа рассматривала регистрацию общегородского списка "Новых людей" на выборы в ЗакС. Член Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что партия принесла все требуемые для этого документы - в том числе подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. Так как "Новые люди" в петербургском парламенте не представлены, да и ранее не участвовали в выборах в ЗакС, им для участия в голосовании надо предоставить автографы не менее 0,5% всех жителей города - 19 358 человек. Часть из автографов проверяют на достоверность. Если все хорошо, то партию должны зарегистрировать.

Член ГИК Зацепа сообщил, что "Новые люди" принесли более 21 тысячи подписей избирателей. Во время проверки недействительными признали 119 автографов - это не превышает допустимого порога брака в 5%, сказал Зацепа. По его словам, причин для отказа в регистрации списка партии на выборах нет.

С Зацепой не согласился член Горизбиркома от КПРФ Андрей Беляков. В качестве введения он напомнил о стихотворении "Дядя Степа - миллиардер":

- Есть такая история о том, как одному известному политику предлагают неожиданно поучаствовать в избирательном процессе, возглавить партию. Причем ему открыто заявляют, что именно нужно сделать:

"Без скандалов, без протеста,

Без особенных страстей –

И займи второе место

После партии властей!".

Беляков заявил, что "Новые люди" - интересная идея. Если бы они раньше начали свою кампанию, то действительно могли бы заручиться поддержкой избирателей, считает член ГИК. Сейчас же, по его словам, партии в сборе автографов якобы могла помогать некая администрация. Член ГИК от "Единой России" Наргис Ахадова поддержала Белякова и напомнила о жалобе своего однопартийца Юрия Бочкова на сбор подписей в поддержку выдвижения Дмитрия Павлова, который возглавляет список "Новых людей" и идет от них же в ЗакС по округу №24 Пушкинского района.

Бочков в своем обращении заявил, что Павлову подписи якобы помогает собирать администрация Пушкинского района. На месте набора автографов он якобы видел сотрудницу ведомства. И Павлов, и районная администрация опровергли эти обвинения.

Потом "Единая Россия" начала распространять информацию об аналогичных случаях в других округах. В частности, говорили об этом единороссы и на крайнем заседании ЗакСа. Перед ним пресс-служба городского парламента распространила комментарий депутата от КПРФ Александра Рассудова о том, что ему кажется удивительным, когда позиционирующая себя как оппозиционная партия пользуется помощью действующей власти. Можно ли назвать такую партию - оппозицией, поинтересовался Рассудов.

Помимо Павлова, Рассудов упомянул кандидатку "Новых людей" по округу №17 и бывшую судью Уставного суда Ольгу Герасину. Ругался на якобы привлечение админиресурса против единоросса Дениса Четырбока спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Тогда он фамилий противников не назвал, но Четырбок идет в новый состав парламента по округу №17. Уже позже Макаров снова в стал на защиту однопартийца и уже открыто заявил, что подозревает, что Герасиной подписи якобы "рисуют".

Горизбирком решил серьезно разобраться в ситуации и начал собственное административное расследование. Оно уже близится к завершению, рассказал Зацепа на заседании 11 августа.

- Я предполагаю, что завершится оно прекращением производства по делу об административном правонарушении. Потому как, как правильно сказал [член ГИК] Юрий Александрович [Кузьмин], сухих цифр, сухих фактов в данном случае не выявлено, - заявил член Горизбиркома. - Действительно, есть некая процедура сбора подписей на улице, с участием неких сборщиков, с присутствием неких должностных лиц. Но вот участие должностных лиц в сборе… Подписаться за любую партию любой чиновник может. Собирать подписи в служебное время по указанию своего начальника - не может. Но именно таких бесспорных фактов за время административного расследования не было.

Зацепа добавил, что антипатия к той или иной партии не должна влиять на голосование по вопросу регистрации кандидатов.

- А вы уже ознакомились с программой партии "Новые люди"? - поинтересовалась у него Ахадова.

- Я говорю, это не имеет значения для принятия нами решения, - настаивал на своем Зацепа, пока представительница "Единой России" неодобрительно качала головой.

Его поддержала председатель Горизбиркома Наталья Чечина. Тогда Ахадова сказала, что значение имеет легитимность подписей.

- Наша позиция, что они нелегитимны, - заявила член ГИК.

Правда, большинство членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии все же проголосовали за регистрацию списка "Новых людей". Ахадова и Беляков обещали подать особые мнения к этому решению.

С кандидатами на одномандатных округах у "Новых людей" тоже не все так гладко. Партия выдвинула своих кандидатов по 17 округам. Им всем, как и самой организации, надо было собрать подписи в поддержку своего выдвижения и сдать их в избиркомы до 3 августа. После проверки автографов избирателей зарегистрированы пока только четыре кандидата от партии: Дмитрий Павлов, Дмитрий Панов (округ №8), Константин Александров (округ №11) и Сергей Шукшин (округ №14). Один представитель "Новых людей" утратил статус кандидата, двое - получили отказы, остальные ждут ответов от избиркомов. Среди получивших отказ в регистрации - Валентина Головачева, которая шла по округу №3. Заместитель председателя избиркома по округу Виталий Дятлов рассказал на заседании, что Головачева не сдала подписи избирателей. Она утверждала, что собрала только 3,5 тысячи и не успела добрать остальные, сообщил Дятлов.

Отказали в регистрации кандидату "Новых людей" по округу №25 Игорю Шумилину. Причина - не представил второй комплект документов, сказано в решении избиркома.

Второму номеру в общегородском списке партии - экс-судье Герасиной - тоже планируют отказать в регистрации - с соответствующей формулировкой вопрос внесен в повестку избиркома на вечернее заседание 12 августа.

София Саттарова