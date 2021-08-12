В Петербурге начались испытания первой в мире съедобной вакцины от COVID-19

Специалисты петербургского Института экспериментальной медицины (ИЭМ СПб) приступили к испытаниям первой в мире съедобной вакцины от COVID-19: в изначальной версии препарат будет выпускаться в виде ряженки, что сделает его более подходящим для употребления детей и пожилых граждан.

О том, как проходит разработка вакцины на основе молочнокислых бактерий, поведал заведующий отделом молекулярной микробиологии ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов. Пока что лекарство исследуется на животных, уточнил учёный, и оно уже дало положительный результат: у испытуемых повысилась выработка антител – иммуноглобулинов классов A (IgA) и G (IgG).

"То, что она [вакцина] будет безопасной, я не сомневаюсь. Ожидается, что через полгода можно будет вакцину повторять", - приводит выдержку из речи Суворова ТАСС.

Разработчики препарата указывают, что в виде ряженки он будет воздействовать на организм максимально мягко: после того, как вакцина попадёт в организм, пробиотический штамм пробудет в кишечнике в течение недели, после чего распадётся, выполнив своё предназначение и снабдив своего носителя иммунитетом к коронавирусу.

Суворов уточнил, что в дальнейшем вакцина будет продаваться в аптеках в виде капсул, в которых будет содержаться лиофильно высушенный и капсулированный кисломолочный продукт.

Ожидается, что испытания вакцины на животных подойдут к концу уже в ноябре.