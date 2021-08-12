Новый рекорд: Число умерших от COVID-19 за сутки впервые превысило 800

Суточная смертность от коронавируса в России впервые превысила порог в 800: за сутки в статистику внесли 808 летальных исходов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

До этого число умерших за сутки вплотную приближалось к этому порогу, но не пересекало его. По 799 смертей регистрировали 16, 24, 29 июля и 11 августа.

Всего за последний день выявлено 21 932 случая COVID-19. Нарастающим итогом за время эпидемии зарегистрирован 6 534 791 случай заболевания. Больше всего заболевших за сутки в Москве: 2294. В Подмосковье зарегистрировали 1143 зараженных.

В Петербурге коронавирусом заболел еще 1801 человек. Всего, по данным штаба, в городе с марта 2020 года зафиксировано 551 309 случаев заболевания. Еще 48 смертей в Петербург признаны связанными с коронавирусом, всего известно о 19 848 умерших.