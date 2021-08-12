Жители Мурино в знак протеста против застройки бульвара убрали с него бытовку и вернули на место плитку

Протестуя против застройки центрального Менделеевского бульвара, жители Мурино устроили акцию, в ходе которой самостоятельно убрали с главной городской улицы строительную бытовку и положили на место брусчатку, которую успел снять предприниматель, намеревающийся возвести на территории ресторанный молл.

Защитники пешеходной зоны убрали перегородивший улицу вагончик и положили на место тротуарную плитку.

На данный момент на участке никакие работы не ведутся, на месте дежурят две полицейские машины, передает "Росбалт".

На бульваре собирается построить ресторанный молл компания "Рента Инвест". Муринцы при этом желают видеть у себя под окнами не очередной "шаверматорий", а газон и деревья.

Некоторое время назад петербургский 13-й арбитражный апелляционный суд счёл незаконным решение главы администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Андрея Низовского об отмене разрешения на возведение ресторанного молла на бульваре Менделеева. "Рента Инвест" незамедлительно заявила о намерении начать работы на главной муринской улице. Вагончик и бетонные ограждения появились на обозначенном месте ночью 11 августа, участок охраняли два десятка ЧОПовцев.

Фото: "Новости Мурино и Девяткино" / "ВКонтакте"