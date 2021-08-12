Горсуд поддержал отказ ТИК в регистрации Михайловой кандидатом в ЗакС

Санкт-Петербургский городской суд 11 августа не стал удовлетворять иск кандидатки от "Яблока" Ксении Михайловой к территориальной избирательной комиссии № 18. Она пыталась оспорить решение ТИК об отказе в регистрации на выборах в Законодательное собрание, сообщил ЗАКС.Ру представитель Михайловой Александр Кобринский.

Михайлова уверена, что комиссия не могла отказать ей в регистрации из-за якобы отсутствующей справки о доходах и имуществе ее несовершеннолетнего сына, хотя кандидатка уверена, что подавала ее. Кобринский и вовсе считает, что ценность этой справки для выдвижения преувеличена.

- У ее сына не было никаких расходов за последние три года, которые превышали бы планку антикоррупционного законодательства. Ее вообще можно было не подавать, поскольку в законе об этом прямо сказано. Ни суд, ни прокуратура с этим не согласились, - рассказал Кобринский.

Представитель отметил, что "целостность" пакета документов Михайловой могла быть нарушена сторонними лицами. По его словам, ранее ТИК выдал Михайловой подтверждение о полученном документе об имуществе на шести листах, но позже половина из них "превратилась" в копии.

Михайлова намерена обжаловать решение Горсуда во втором апелляционном суде. Кроме иска о незаконном отказе городской суд рассмотрел апелляцию по второму заявлению Михайловой к ТИК № 18 из-за отказа ТИК принять документы для повторного выдвижения. Суд решил передать иск в Петроградский районный суд, сославшись на то, что документы не приняла рабочая группа ТИК, а не сама комиссия. Такие вопросы, по мнению судьи, должны рассматривать районные суды. Сторона истца с этим тоже не согласна, так как рабочая группа подведомственна ТИК. Михайлова и ее представитель направят частную жалобу на такое решение суда.

- Фактически это лишает нас одной инстанции. По нашему опыту, Петроградский суд уже имеет определенную позицию в делах подобного рода. Судья посчитала, что претензия к рабочей группе, но рабочая группа не является самостоятельным органом. Нам кажется, что суд не имеет на это права. Это замена ответчика, - рассказал Кобринский.

Напомним, после отказа 31 июля "яблочница" попыталась вновь зарегистрироваться, но комиссия потребовала от нее документ партии о повторном выдвижении, хотя в данном случае этого не требовалось. В итоге рабочая группа просто отказалась принимать ее документы во второй раз.

Член ТИК с правом решающего голоса Динар Идрисов направил обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием провести проверку действий лиц, причастных к приему документов Михайловой, на признаки служебного подлога (ст. 292 УК РФ) и воспрепятствования осуществлению избирательных прав (ст. 141 УК РФ).

Михайлова выдвигалась в Законодательное собрание по 3-му одномандатному округу. ТИК № 18 отказала ей в регистрации 31 июля из-за отсутствия сведений о доходах и имуществе ее несовершеннолетнего ребенка, хотя кандидатка уверена, что подавала их.

Ранее ТИК № 18 сняла с выборов самовыдвиженку Ирину Фатьянову из-за ее предполагаемой причастности "к экстремистской организации". Еще по этому округу выдвигается Марина Лыбанева, дочь спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. В отличие от Фатьяновой, ей удалось с легкостью собрать необходимые 4,4 тысяч подписей за выдвижение и получить статус зарегистрированного кандидата.

Константин Леньков