Власти разобрали зону отдыха во дворе на Васильевском острове, благоустроенную местными жителями

Комитет по благоустройству решил разобрать благоустроенный двор дома № 35 по 10-й линии Васильевского острова, который местные жители сами привели в порядок, пишет "Петербургский дневник".

Жители двора привели территорию в порядок в начале июля. Очистили двор от мусора и битого стекла, установили и покрасили палеты, сделали импровизированные трибуны из палет и столы из ящиков. Они дали всем желающим возможность посмотреть на этом "островке" финал чемпионата Европы по футболу.

Однако чиновников не устроило то, что жители сделали это все сами, не согласовав проект с ними. По их версии, для работ на этих территории нужно получить разрешение на использование земельного участка в комитете имущественных отношений, поскольку сквер входит в перечень зон зеленых насаждений общего пользования. После получения разрешения жители, считают в Смольном, должны были согласовать проект благоустройства с комитетом по градостроительству, а потом – с комитетом по благоустройству.

"Никаких проектов благоустройства по скверу между домами 31-33 и домом 37 на 10-й линии Васильевского острова в комитет не поступало. Размещение палет в сквере незаконно", – заявили в комитете.

При этом, утверждают чиновники, они получили обращение от жителей соседних домов, которые жаловались на "замусоривание территории и шум от беспокойных компаний".

"МК в Питере" со ссылкой на комблаг пишет, что жильцам удалось отстоять сквер. По данным издания, коммунальщики так и не смогли закончить начатое из-за того, что жители боролись за свой островок отдыха, и тогда чиновники решили позволить им самим обустраивать территорию, а скамейки остались нетронутыми. Однако АБН сообщает, что зону все-таки расчистили от "самостроя", не прислушавшись к протестам жителей.

фото: Ника Костенко / Facebook