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Главного конструктора "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" задержали по делу о госизмене

фото ЗакС политика Главного конструктора "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" задержали по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Москве гендиректора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" по делу о госизмене, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Следствие намерено добиться его ареста на два места. Детали дела, как и в других аналогичных случаях со статьей о госизмене, не разглашаются, поэтому неясно, с чем оно связано.

По данным из открытых источников, Куранов - доктор технических наук, профессор кафедры cистем и технологий управления петербургского Политеха. Официальных комментариев о его деле пока нет.

Обновлено 14:05 "Интерфакс" со ссылкой на источник пишет, что Куранова заподозрили в том, что он передал иностранному гражданину "информацию закрытого характера об этих научных разработках". Один из собеседников агентства отметил, что Куранов, среди прочего, участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата "Аякс", и в рамках работы свой интерес проявляли США и Китай.

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