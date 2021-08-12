Петербургский комтранс проведёт рейд по городским улицам в поисках нарушителей парковки

В период с 12 по 15 августа петербургский комитет по транспорту "пройдётся" по городским улицам в поисках нарушителей правил парковки. График патрулирования опубликован на сайте ведомства.

Под прицел комтранса попадут автомобилисты, оставляющие свои машины под знаками "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена" с дополнительной табличкой "Эвакуация".

Наиболее масштабный рейд будет проведён 12 августа, в его ходе проинспектируют 14 улиц на юге города, 13 - в центре, 12 - на севере. Всего в списке более ста магистралей.

Напомним, что штраф за оставление своего транспортного средства в неположенном месте составляет 3 тысячи рублей.