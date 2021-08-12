В августе петербуржцы платили за коммуналку в среднем на 1,5% ниже чем обычно

Средняя сумма счёта за предоставляемые населению жилищно-коммунальные услуги в августе в Петербурге уменьшилась на 1,34%, составив таким образом 2 516 рублей, отчитались в АО "ВЦКП "Жилищное хозяйство".

Наиболее "ощутимо" почувствовали разницу в оплате коммуналки в Кронштадтском районе, где сумма сократилась на 4,54%. При этом наименьшая разница коснулась жителей Курортного района, где цены упали лишь на 0,13%.

Напомним, что начиная с мая взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах "пропали" из квитанции "Жилищное хозяйство", переместившись в счета, выставляемые "Петроэлектросбытом".