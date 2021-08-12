Над заводом "Петросталь" в Петербурге появился рыжий дым из-за устаревших мартеновских печей

Прокуратура Петербурга выяснила, почему над Кировским заводом появился "рыжий дым", о результатах проверки сообщается на сайте ведомства.

Жалобы петербуржцев на этот "оранжево-рыжий дым" проверяли сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО. Они выяснили, что испарения образуются из-за того, что дочернее предприяте Кировского завода, АО "Металлургический завод "Петросталь", изготавливает металлоиздения, используя мартеновские печи.

При этом в 2018 году сообщалось, что была закрыта последняя крупнейшая такая печь в России, которая действовала на Выксунском заводе. Считается, что технология мартеновских печей устарела: для выплавки в них вдувают сильно разогретую смесь горючего газа и воздуха, и продукты горения в изобилии попадают в атмосферу.

Прокуратура установила, что концентрация загрязняющих веществ в районе "Петростали" была сильно превышена. Пыли оказалось в 13,1 раз больше положеного, оксида азота (II) - в 27,5 раз, оксида азота (IV) - в 1,1 раз. Предназначенное для очистки газов оборудование с задачей не справляется, предприятие использует его с нарушением установленных требований по охране атмосферного воздуха, заключили в ведомстве.

По итогам проверки природоохранный прокурор внес представление об устранении нарушений в адрес гендиректора "Петростали". Также прокуратура подала в суд иск с требованием обязать завод модернизировать очистные сооружения. Материалы направлены в Северо-Западный Росприроднадзор для решения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности.