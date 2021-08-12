Спецкор The Bell Ирина Панкратова обратилась в полицию из-за попыток взломать ее телефон

Спецкорреспондент The Bell Ирина Панкратова обратилась с заявлением в полицию после того, как неизвестные попытались взломать ее телефон, сообщает издание в Twitter.

По словам сотрудников редакции, злоумышленники, вероятнее всего, пришли в один из офисов "Мегафона" с поддельной нотариальной доверенностью от имени журналистки и заказали детализацию ее звонков и смс-сообщений почти за два года.

"Все ее мессенджеры были хорошо защищены, и у нас есть все основания полагать, что злоумышленники не смогли получить доступ к каким-либо рабочим перепискам и данным", - заявили в редакции The Bell.

В Facebook Панкратова рассказала, что обнаружила заказ на детализацию ее звонков и переписок в "Мегафоне" накануне, 11 августа. В уведомлении ее ждали просьбы оценить визит в офис, которого она не совершала, и сведения о списании денег за заказ. По ее словам, сотрудники "Мегафона" ей сказали, что нотариальная доверенность у заказавшего была, но назвать его имя и салон, куда он пришел, отказались.

За несколько дней до этого журналистка получила почти сотню смсков за несколько минут с кодами для восстановления паролей разных аккаунтов в мессенджерах и магазинах, даже в ICQ.

"Сейчас уже очевидно, что кто-то пытается отследить источники моей информации или зачем-то собрать личные данные обо мне. Кто это, предположить сложно: у меня в разработке несколько непростых историй, также это может быть кто угодно из героев уже опубликованных текстов", - заключила Панкратова.

Журналисты часто сталкиваются с давлением из-за своей работы. Издания и их сотрудников в последнее время вносят в реестры СМИ-иноагентов и нежелательных организаций, из-за чего редакции вынуждены прекратить свою деятельность. К журналистам приходят с обысками по уголовным делам, как к свидетелям, пытаются получить доступ к их телефонам, почтам и месседжерам. В мае выяснилось, что силовики с 2016 года прослушивали телефон главного редактора "Важных историй", расследователя Романа Анина.