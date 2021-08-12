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Первого сентября в Петербурге откроются семь новых школ и одна после капремонта

фото ЗакС политика Первого сентября в Петербурге откроются семь новых школ и одна после капремонта

Первых учеников смогут принять начиная с 1 сентября сразу семь новых петербургских школ, проинформировали в Смольном. Ещё одна откроется после капитального ремонта.

Всего в 2021 году в городе на Неве должны ввести в эксплуатацию 11 школ.

Большая часть новых учебных заведений - 4 - появятся в Приморском районе, ещё по одной начнут функционировать в Красносельском, Московском, Пушкинском и Выборгском. Кроме того, капремонт пережила школа № 126 Калининского района. 

Аналогичная ситуация касается и детских садов: с начала сентября также начнет свою работу ряд учреждений дошкольного образования. Всего в текущем году должны открыться 26 детсадов, три из которых уже приняли первых воспитанников - в Василеостровском, Невском и Пушкинском районах. Всего к началу сентября должны начать работать новых 15 садиков.

"Больше всего мест для дошкольников получат Приморский, Адмиралтейский и Красногвардейский районы", - отчитался по случаю городской глава Александр Беглов.

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