"Интерес у абитуриентов ежегодно растет": В вузы Петербурга подано свыше 700 тысяч заявлений

Петербургские вузы зарегистрировали рекордное количество заявлений на поступление: в этом году в городе в очном формате желают учиться 709 тысяч абитуриентов, оповестили в Смольном. Годом ранее было подано 558 тысяч заявлений, а в 2019-м - 484 тысячи.

"Интерес к петербургским вузам у абитуриентов ежегодно растет. Это говорит о востребованности нашей высшей школы на рынке образовательных услуг. А многочисленные победы студентов наших университетов в международных и российских конкурсах и олимпиадах подтверждают, что в Петербурге можно получить одно из лучших профессиональных образований", - представил своё мнение градоначальник Александр Беглов.

Средний конкурс в государственные вузы Северной столицы в нынешнем году составил 17,6 человек на место. Годом ранее - 14,58 человек на место.

Учебные заведения подведут итоги приёмной кампании 17 августа.