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Новости 15:04

Макаров потерял лидерство в рейтинге самых медийных глав региональных ЗакСов

фото ЗакС политика Макаров потерял лидерство в рейтинге самых медийных глав региональных ЗакСов

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров потерял лидерство в медиарейтинге глав законодательных органов регионов России, следует из исследования "Медиалогии" за июль.

На первое место вырвался глава Мособлдумы Игорь Брынцалов, поднявшись на три строчки вверх. СМИ сообщали, что он участвовал в совещании по росту цен на продукты питания, выступал с отчетом о работе за пять лет перед жителями Балашихи, общался с волонтерами Единого центра сбора инициатив в программу "Подмосковье – территория перемен" и комментировал получение 7 млрд рублей из федерального бюджета на расходы по оказанию страховой медпомощи.

Макаров на этот раз занял второе место. СМИ сообщали, как он критиковал сеть магазинов "ВкусВилл" за рекламу с участием однополой семейной пары, проводил конференцию петербургского отделения "Единой России", на которой утвердили список кандидатов в ЗакС, и о том, как он комментировал законопроект об увеличении нормы зеленых насаждений на человека в Василеостровском районе. 

Третьим стал глава совета Крыма Владимир Константинов. В медиа сообщалось, как он отказался от государственной должности и зарплаты, а также предлагал учредить международную платформу по "спасению Украины от развала государственности и внешнего управления". 

Заметно поднялись в рейтинги глава Курганской облдумы Дмитрий Фролов (+35 строчек, 31 место), глава Заксобрания Владимирской области Владимир Киселев (+29 позиций, 32 место) и председатель Ярославской облдумы Михаил Боровицкий (+26 строчек, 44 место). В рейтинге отсутствует представитель ЗакСа Камчатки: его спикер Валерий Раенко умер, и пока парламентарии региона решили не избирать нового главу.

Это предпоследний подобный рейтинг для некоторых глав региональных парламентов, в том числе для Макарова. В сентябре после выборов будет сформирован новый состав ЗакСа Петербурга, и Макаров в него избираться в итоге не будет – хотя он пытался подать документы для участия в праймериз по ним. Спикер баллотируется в Госдуму. Подробнее об истории – в материале ЗАКС.Ру.

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