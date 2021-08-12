Двум сотрудникам ИВС в Истре предъявили обвинение из-за побега пяти арестантов

Двум сотрудникам изолятора временного содержания в подмосковной Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий из-за побега арестантов, сообщили в СК РФ по Подмосковью.

Сотрудников ИВС обвинили в ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий). По версии следствия, один из обвиняемых умышленно отключил камеры видеонаблюдения в коридоре изолятора и направленные на помещение дежурной части. После этого они покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, открыли "кормушки" (двери камер для передачи питания) и ушли спать. Все это, указали в СК, позволило пятерым арестантам ночью 6 августа сбежать.

Трое из пяти сбежавших задержаны. Двоих нашли на съемной квартире в Подольске, еще один сдался полиции сам. Сообщается, что пока среди пойманных нет сбежавшего вместе с ними Александра Мавриди, которого обвиняют в убийстве "мясного короля" – бизнесмена Владимира Маругова. В отношении беглецов возбуждено дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из-под ареста в составе группы лиц).