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Новости 15:56

Смольный отчитался о вакцинации более 60% сотрудников транспортных компаний Петербурга

фото ЗакС политика Смольный отчитался о вакцинации более 60% сотрудников транспортных компаний Петербурга

В Петербурге от коронавируса вакцинировались 64% сотрудников предприятий транспортного комплекса, заявили в Смольном. 

По словам чиновников, сотрудников транспортных госпредприятий прививали бригады медиков от Городского центра  медицинской профилактики. Также прививались работники частных компаний-перевозчиков. 

Так, водителей сервиса "Сити-Мобил" прививают вакциной "Спутник Лайт" в ТРЦ "Заневский каскад". Организовать вакцинацию им помогла администрация Красногвардейского района. "Яндекс" для своих водителей такси разместил на навигационных картах метки с указанием пунктов вакцинации. Они могут сделать прививку по пути следования.

В июне Беглов распорядился обеспечить вакцинацию не менее 60% госслужащих в Петербурге от коронавируса. Случилось это после того, как в Москве ввели схожие меры по вакцинации сотрудников нескольких сфер, которые контактируют с клиентами напрямую. Впоследствии подобные решения принимались в ряде других регионов России.

Некоторые россияне были недовольны введением подобной обязательной вакцинации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что "вакцинация остается добровольной", но, по его мнению, те работники сферы услуг, которые отказываются прививаться, должны уволиться и найти другую работу.

 
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