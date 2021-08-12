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Новости 16:48

Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали на выходе из спецприёмника после 15 суток ареста

фото ЗакС политика Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали на выходе из спецприёмника после 15 суток ареста

Участницу акционистского коллектива Pussy Riot Риту Флорес задержали на выходе из спецприемника, где она провела 15 суток по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение требованию полицейского). Девушку везут в ОВД "Тверской". 

"В 16:15 меня выпустили из камеры, а в 16:16 за мной приехал второй спецполк, и вот увозит куда-то снова. Я устала очень", - написала Флорес в Twitter.

На данный момент неизвестно, инкриминируют что-либо девушке или нет.

Напомним, что 15-суточный арест Флорес был прерван на неделю из-за того, что она подхватила коронавирус.

Нынешним летом преследования активистов Pussy Riot участились. Из-за усилившегося давления и регулярных арестов страну решили покинуть Вероника Никульшина, Анна Кузьминых и Александр Софеев. Как правило, их задерживали без объяснения причин, вменяя впоследствии "бытовую", а не политическую административную статью. Нередко членам группы приходилось отбывать два административных ареста подряд. Марию Алехину, остающуюся в стране, параллельно преследуют по уголовному делу, получившему название "санитарного" – о несанкционированных протестах 23 января.

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