Зампред Общественной палаты Ленобласти раскритиковал отказ ОБСЕ от наблюдения на выборах в России

Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев 12 августа в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной грядущим выборам в Государственную думу, высказался о решении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не посылать своих наблюдателей на выборы 2021 года. Он назвал действия организации демаршем и напомнил про коронавирус.

- Это невозможно сделать в условиях коронавируса. Посмотрите, в других странах намного жестче меры, чем в России. Надо обеспечивать здоровье граждан. Новые и новые штаммы появляются. Вот мы всегда, когда готовимся выезжать зарубеж, мы всегда учитываем законодательство, порядки. А почему получается какой-то диктат? Вот или полтысячи, или никого. Конечно, реакция должна быть адекватной. Надо заканчивать играть в поддавки. Мы не идем на поводу у таких провокационных деятелей, и правильно, - заявил Журавлев.

Его поддержал политолог Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. Он высказал мнение, что в Европе намерены бойкотировать выборы в российский парламент, и предупредил о готовящихся фейках.

- Ездить практически никуда нельзя, бюрократия в Брюсселе засиделась, скучно им. Тут есть на халяву возможность приехать в Россию. Привезем с собой коронавирус, не привезем – не важно. Отдохнуть хотим. Мы видим, в Европе силы собираются в кулак, чтобы не признать итоги выборов в Государственную думу. Ну а дальше, по аналогии с Беларусью, посмотрите, что происходит, когда выборы не признают легитимными, - рассказал Солонников.

Напомним, ОБСЕ не пришлет своих наблюдателей на выборы в сентябре 2021 года. Причиной стало ограничение от российских властей, которые предложили организации сократить число наблюдателей с 500 до 60 человек. В ОБСЕ такое предложение не оценили и приняли решение не направлять свою делегацию, так как посчитали это бессмысленным. Это первые выборы в России с 1993 года, которые пройдут без наблюдателей ОБСЕ.

Константин Леньков