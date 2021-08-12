Главного конструктора "НИП гиперзвуковых систем" арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гендиректора "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" Александра Куранова по делу о госизмене, передает "Интерфакс".

О задержании Куранова стало известно 12 августа. Он – доктор технических наук, профессор кафедры cистем и технологий управления петербургского Политеха.

Фабула его дела, как и других подобных по этой статье, официально не раскрывается. По данным источников, Куранова могут подозревать в передаче секретной информации о разработке гиперзвукового летательного аппарата "Аякс".