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Марина Литвинович опротестует в ВС РФ регистрацию списка ЕР из-за встречи Лаврова с талибами

фото ЗакС политика Марина Литвинович опротестует в ВС РФ регистрацию списка ЕР из-за встречи Лаврова с талибами

Российская правозащитница Марина Литвинович заявила о намерении обратиться с иском в Верховный суд РФ из-за того, что Центризбирком зарегистрировал список "Единой России" на выборы в Госдуму, не приняв во внимание тот факт, что глава МИД Сергей Лавров не так давно вновь встречался с представителями запрещённого террористического движения "Талибан"*.

"Я хочу, чтобы все юридическое сообщество посмотрело, как будет выкручиваться Верховный суд, какие использует аргументы. Это очень важный прецедент, я считаю", - высказалась Литвинович в эфире "Дождя".

Напомним, что российский глава Владимир Путин ещё в начале июня подписал закон, который запрещает лицам, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций, участвовать в выборах любого уровня. В связи с этим региональные избиркомы начали массово "отбраковывать" представителей оппозиции из-за поддержки Алексея Навального, чьи антикоррупционные структуры не так давно признали экстремистскими.

В начале июля Литвинович обратилась с жалобой в ЦИК с требованием не регистрировать выборный список ЕР – опять же из-за Лаврова.

Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр встречается с талибами для обсуждения вопросов стабильности в Афганистане, где вновь возобновились бои. 

*Движение "Талибан" признано террористической организацией и запрещено в России

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