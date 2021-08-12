СК рассматривает три версии крушения вертолета Ми-8 над Камчаткой

Восточное следственное управление на транспорте СК РФ среди приоритетных версий крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае рассматривает такие, как неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна, сообщается на сайте СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), оно поставлено на контроль в центральном аппарате в СК. Следователи изъяли предметы и вещи, предположительно, имеющие отношение к авиакатастрофе, а также образцы топлива, которым заправляли вертолет.

Также следователи допросили гендиректора ООО АК "Витязь-Аэро": он – эксплуатант воздушного судна. Были допрошены и сотрудники техперсонала. Изъята документация на вертолет и личные дела членов экипажа.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение над Курильским озером. На борту находились туристы, среди которых были жители Петербурга. Некоторым удалось спастись, восемь человек пока числятся пропавшими, и спасатели не уверены, что есть шансы найти их живыми.