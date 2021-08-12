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Новости 18:07

"Родина" намерена обжаловать в Горизбиркоме недопуск Булановой до выборов

фото ЗакС политика "Родина" намерена обжаловать в Горизбиркоме недопуск Булановой до выборов

Партия "Родина" будет подавать жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию на отказ в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа выдвинутой ею поп-певицы Татьяны Булановой.  Решение о снятии исполнительницы с выборов принял 12 августа территориальный избирком №17.

Лидер петербургского отделения "Родины" Андрей Петров сообщил ЗАКС.Ру, что в случае, если Горизбирком оставит решение ТИК в силе, партия обратится в суд. 

- Даже в самом решении [территориального избиркома] колоссальное количество недочетов… Огромное количество недостатков, - отметил Петров. 

Напомним, ТИК забраковала 18,4% исследованных подписей избирателей за выдвижение Булановой. Претензии избиркома также касались непредоставленных сведений об источниках доходов певицы. Решение о недопуске кандидатки до выборов было принято единогласно.

Сергей Еремеев / фото Контантина Ленькова, ЗАКС.Ру

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