"Родина" намерена обжаловать в Горизбиркоме недопуск Булановой до выборов

Партия "Родина" будет подавать жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию на отказ в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа выдвинутой ею поп-певицы Татьяны Булановой. Решение о снятии исполнительницы с выборов принял 12 августа территориальный избирком №17.

Лидер петербургского отделения "Родины" Андрей Петров сообщил ЗАКС.Ру, что в случае, если Горизбирком оставит решение ТИК в силе, партия обратится в суд.

- Даже в самом решении [территориального избиркома] колоссальное количество недочетов… Огромное количество недостатков, - отметил Петров.

Напомним, ТИК забраковала 18,4% исследованных подписей избирателей за выдвижение Булановой. Претензии избиркома также касались непредоставленных сведений об источниках доходов певицы. Решение о недопуске кандидатки до выборов было принято единогласно.

Сергей Еремеев / фото Контантина Ленькова, ЗАКС.Ру