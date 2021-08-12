           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:19

Первые 300 трудовых мигрантов, работающих в Петербурге, привились от COVID-19

фото ЗакС политика Первые 300 трудовых мигрантов, работающих в Петербурге, привились от COVID-19

Начиная с сегодняшнего дня, 12 августа, в городе на Неве началась вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса: за первый день прививочные пункты приняли первых 300 человек, отчитались в Смольном.

"В нашем городе работают около 300 тысяч иностранных граждан. Для нас очень важно, чтобы они тоже привились, защитили себя и других людей", - отозвался о старте "иностранной" вакцинации граждан петербургский глава Александр Беглов.

Пока что Петербург имеет все необходимые ресурсы для того, чтобы привить всех желающих мигрантов до конца 2021 года, уточнили в администрации города.

Добавим, не так давно в петербургском агентстве медицинского туризма, которое параллельно основной ведёт свою прививочную кампанию, проинформировали, что получили заявки от тысячи юридических лиц с запросом на вакцинацию свыше 60 тысяч приезжих рабочих.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости12 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru