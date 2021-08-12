Первые 300 трудовых мигрантов, работающих в Петербурге, привились от COVID-19

Начиная с сегодняшнего дня, 12 августа, в городе на Неве началась вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса: за первый день прививочные пункты приняли первых 300 человек, отчитались в Смольном.

"В нашем городе работают около 300 тысяч иностранных граждан. Для нас очень важно, чтобы они тоже привились, защитили себя и других людей", - отозвался о старте "иностранной" вакцинации граждан петербургский глава Александр Беглов.

Пока что Петербург имеет все необходимые ресурсы для того, чтобы привить всех желающих мигрантов до конца 2021 года, уточнили в администрации города.

Добавим, не так давно в петербургском агентстве медицинского туризма, которое параллельно основной ведёт свою прививочную кампанию, проинформировали, что получили заявки от тысячи юридических лиц с запросом на вакцинацию свыше 60 тысяч приезжих рабочих.