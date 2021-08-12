Суд приговорил экс-координатора "Открытой России" в Пскове к 10,5 годам колонии

Псковский районный суд приговорил бывшего координатора "Открытой России"* в регионе Лию Милушкину и ее мужа Артема к крупным срокам лишения свободы по статье о наркотиках, передает "Псковская губерния".

Милушкину приговорили к 10,5 годам лишения свободы общего режима с отсрочкой до 2024 года. Артема Милушкина – к 11 годам колонии строгого режима. В знак протеста Милушкин начал ломать скамейку в камере.

Другие фигуранты дела – Станисла Павлов и Денис Трухан – получили куда более мягкие приговоры. Павлова приговорили к 1 году и 2 месяцам, Трухана - к году условно.

Прокуратура накануне запрашивала для Лии Милушкиной 12 лет колонии, для Артема Милушкина – 16.

Супругов Милушкиных обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере. Их задержали в январе 2019 года после контрольной закупки. До этого Артема Милушкина задерживали в ноябре 2018 года, когда он направлялся на митинг против произвола полицейских и коррупции: он утверждал, что тогда человек в штатском угрожал подбросить ему наркотики. После этого Милушкин сообщал, что сотрудники угрозыска следят за ним в разных частях Пскова.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.