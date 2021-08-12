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Новости 18:32

Ржаненкова зарегистрировали кандидатом в депутаты ЗакСа

фото ЗакС политика Ржаненкова зарегистрировали кандидатом в депутаты ЗакСа

Председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков официально стал кандидатом в депутаты Заксобрания города от "Единой России". 

Решение о регистрации территориальный избирком № 30 принял на заседании 12 августа.

Голосовавших против в ТИК не было. Сам кандидат на заседании отсутствовал.

Председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков является государственным служащим. Согласно ч. 2 ст. 40 67-ФЗ, государственные служащие "на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации". Ржаненков ранее заявлял в беседе с ЗАКС.Ру, что хотел бы продолжить работу, а выборной кампанией на рабочем месте он заниматься не собирается. 

Сергей Еремеев / фото: gov.spb.ru

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Ржаненков Александр Николаевич

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