Прокуратура запросила для Киры Ярмыш два года ограничения свободы по "санитарному делу"

Прокуратура запросила назначить пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш два года ограничения свободы по "санитарному делу", сообщается в Twitter Ярмыш.

При этом гособвинение также просит суд оставить в силе домашний арест Ярмыш до того, как приговор вступит в силу. Такое отдельное требование прокуратура заявила после того, как источники сообщили об отъезде из России Любови Соболь. Ее приговор на момент возможного отъезда еще не вступил в силу, и она может вернуться до этого. Официальной информации об отъезде Соболь или подтверждений от нее пока нет.

В начале августа Преображенский суд Москвы назначил Соболь полтора года ограничения свободы по "санитарному делу". Ей запретили покидать дом ночью, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Перед этим мировой суд приговорил Соболь к году исправительных работ по делу о незаконном проникновении в квартиру.

Схожее наказание суд назначил Николаю Ляскину, ограничив его свободу на год. Олега Навального приговорили к году условно.