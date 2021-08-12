Автор доноса на "Проект" подал иск на миллион рублей к "Дождю" и Роману Баданину за слова о себе

Руководитель "Федерального проекта по борьбе с коррупцией" Виталий Бородин подал иск о защите чести и достоинства к телеканалу "Дождь" и главному редактору "Проекта"* Роману Баданину** на миллион рублей, передает ТАСС.

Бородина не устроило то, что Баданин в эфире "Дождя" 8 августа резко высказался о нем. По версии Бородина, "Дождь" был должен пресечь реплики Баданина, которые затронули "его честь, достоинство и деловую репутацию".

Останкинский суд Москвы зарегистрировал иск, но пока не принял его к производству.

Ранее после обращения Бородина Генпрокуратура признала издание "Проект" нежелательной организацией в России, а его сотрудники и несколько журналистов "Открытых медиа" попали в реестр СМИ-иноагентов.

Баданин рассказал в своем Facebook, что Бородин после этого пытался снимать на телефон его детей, которые выходили из подъезда дома его бывшей супруги, а также машину последней. При этом, добавил Баданин в разговоре с "Медиазоной", Бородин кричал, что он делает расследование о якобы связях журналиста с западными спецслужбами.

*Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ

**Минюст внес Романа Баданина в реестр СМИ-иноагентов