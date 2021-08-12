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СК переквалифицировал на более тяжкий состав преступления дело о разливе нефти в Черном море

фото ЗакС политика СК переквалифицировал на более тяжкий состав преступления дело о разливе нефти в Черном море

Следствие переквалифицировало уголовое дело о разливе нефтепродуктов в Черном море на более тяжкий состав преступления, сообщается на сайте Западного следственного управления на транспорте СК. 

Теперь дело расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде). Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.

В числе прочего следователи проводят обыски в помещениях Каспийского трубопроводного консорциума, допрашивают специалистов и работников предприятия, в том числе принимавших участие в уборке нефти и проводивших инспекцию выносного погрузочного устройства. 

В КТК заявили, что консорциум оказывает следственной группе необходимое содействие, передает ТАСС

Дело о загрязнении моря возбудили накануне. Пятно нефти в Черном море образовалось после того, как топливо утекло во время закачки на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. Каспийский трубопроводный консорциум утверждал, что разлив локализовали вечером 7 августа и его площадь составила 200 квадратных метров. Однако затем выяснилось, что эта цифра занижена в 400 раз, и реальный размер нефтяного пятна – порядка 80 квадратных километров.

 
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