СК переквалифицировал на более тяжкий состав преступления дело о разливе нефти в Черном море

Следствие переквалифицировало уголовое дело о разливе нефтепродуктов в Черном море на более тяжкий состав преступления, сообщается на сайте Западного следственного управления на транспорте СК.

Теперь дело расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде). Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.

В числе прочего следователи проводят обыски в помещениях Каспийского трубопроводного консорциума, допрашивают специалистов и работников предприятия, в том числе принимавших участие в уборке нефти и проводивших инспекцию выносного погрузочного устройства.

В КТК заявили, что консорциум оказывает следственной группе необходимое содействие, передает ТАСС.

Дело о загрязнении моря возбудили накануне. Пятно нефти в Черном море образовалось после того, как топливо утекло во время закачки на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. Каспийский трубопроводный консорциум утверждал, что разлив локализовали вечером 7 августа и его площадь составила 200 квадратных метров. Однако затем выяснилось, что эта цифра занижена в 400 раз, и реальный размер нефтяного пятна – порядка 80 квадратных километров.