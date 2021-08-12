Горизбирком решил попросить РКН возбудить дело из-за поздравления главы МО "Автово"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 12 августа рассмотрела жалобу кандидатки в депутаты МО "Автово" от Партии роста Екатерины Гончаровой на главу муниципалитета и кандидата в новый совет Геннадия Трусканова. В муниципальной газете "Автовские ведомости" вышло его поздравление жителей округа с Днем Военно-морского флота.

Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский напомнил, что статья 40 закона о выборах запрещает кандидатам выпускать поздравления во время предвыборной кампании, если оно не оплачено из избирательного счета. Публикация Труссканова так оплачена не была, заявил Краснянский.

- Само по себе это является нарушением как федерального, так и городского избирательного законодательства. Поэтому у нас предлагается признать этот факт, вынести кандидату в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 7 созыва Трусканову Геннадию Борисовичу предупреждение о недопустимости использования преимуществ должностного положения, - сообщил член ГИК.

Он добавил, что также рабочая группа по информационным спорам предложила обратиться в Роскомнадзор с просьбой привлечь редакцию газеты к административной ответственности из-за нарушения правил участия СМИ в информационном обеспечении выборов. Учредителем издания является муниципалитет во главе с Трускановым.

Сам глава МО "Автово" выступил против такого решения. Он заявил, что всегда поздравлял жителей округа с праздниками. С Днем ВМФ тоже не мог не поздравить - сам бывший моряк и праздник важный, отметил Трусканов. Он заявил, что воспринимает это как свою должностную обязанность.

Член Горизбиркома Алексей Березин возразил ему, что День ВМФ - государственный праздник. Поздравлять с ним, если и входит в чьи-то обязанности, то государственных служащих, а муниципальная власть таковой не является, заявил Березин.

- Таким образом, поздравление с государственными праздниками главами муниципальных образований, в частности, в Санкт-Петербурге абсолютно однозначно не входит в их должностные полномочия, - сказал член ГИК.

В Горизбиркоме сообщили Трусканову, что он может продолжать поздравлять жителей своего округа с праздниками - но должен оплачивать эти поздравления со своего избирательного счета. Большинством голосов члены ГИК удовлетворили жалобу: вынесли главе МО "Автово" предупреждение и согласовали обращение в Роскомнадзор. Трусканов обещал обжаловать это решение.

София Саттарова