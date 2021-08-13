В Смольном рассчитывают на смешанный формат обучения в вузах

Новый учебный год в петербургских вузах с высокой долей вероятности будет проходить в смешанном формате - как очно, так и онлайн, сообщил глава комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

Руководство университетов будет принимать решения согласно предписаниям Роспотребнадзора. Ввиду пандемии COVID-19 вузы уже приспособились к работе в различных форматах, главное - сохранить качество образования и здоровье студентов и педагогов, указал Максимов.

"Идет постоянная разъяснительная работа с преподавателями, сотрудниками и студентами о важности вакцинации. Все принятые городскими вузами решения будут соответствовать <...> требованиям Роспотребнадзора в соответствии со складывающейся эпидемической ситуацией", - цитирует Максимова "Петербургский дневник".

Приступить к смешанной форме обучения готовы в ИТМО: там заверили, что иностранные студенты, которые не могут приехать в Петербург, получат возможность посещать лекции онлайн. При этом попасть на очные занятия можно будет, только предоставив два отрицательных ПЦР-теста.

Напомним, накануне в Смольном известили, что в городские вузы подано рекордное количество заявлений на поступление - более 700 тысяч.