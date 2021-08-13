Кировчанина заподозрили в угрозах прокурору по делу о замене условного срока Навальному

Житель Кирова стал фигурантом уголовного дела из-за интернет-угроз прокурору, участвовавшему в суде о замене условного срока на реальный Алексею Навальному, оповещает пресс-служба Следственного комитета.

Дома и на работе у подозреваемого уже прошли обыски, в ходе которых были "изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия", уточнили в СК.

Отмечается, что кировчанин на допросе дал признательные показания.

Мужчине выдвинули обвинение по ч. 2 ст. 296 УК РФ (Угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении прокурора в связи с осуществлением правосудия).

Напомним, Алексей Навальный оказался в колонии после того, как суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный: условный срок Навального по этому делу истекал в конце 2020 года. ФСИН была недовольна тем, что политик не отмечался в службе, пока проходил в Германии реабилитацию после отравления, которое он пережил в августе прошлого года.