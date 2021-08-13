Думский депутат требует запретить лицам, причастным к экстремизму, размещать рекламу в СМИ

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров направил генеральному прокурору Игорю Краснову обращение, в котором предлагает запретить лицам, причастным к экстремистской деятельности, публиковать рекламу в СМИ и интернете.

В документе парламентарий апеллирует к принятому не так давно закону, согласно которому гражданам данной категории воспрещается принимать участие в выборах любого уровня. Однако, невзирая на наложенное вето, они все равно продолжают популяризовать свои идеи через рекламу - в том числе политическую, негодует Фёдоров. В связи с этим депутат и предлагает Краснову "присмотреться" к его идее.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения соответствующего запрета", - говорится в обращении Фёдорова.

Следует напомнить, что в последнее время журналисты и оппозиционеры все чаще начали сталкивться с давлением из-за своей работы. Издания и их сотрудников в последнее время вносят в реестры СМИ-иноагентов и нежелательных организаций, из-за чего редакции вынуждены прекращать свою деятельность.