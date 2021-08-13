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Новости 10:58

Генпрокуратура признала нежелательной НПО "Международное партнерство за права человека"

фото ЗакС политика Генпрокуратура признала нежелательной НПО "Международное партнерство за права человека"

Генпрокуратура признала нежелательной в России бельгийскую НПО "Международное партнерство за права человека", информирует ТАСС.

"В Генеральной прокуратуре РФ по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации International Partnership for Human Rights (IPHR, "Международное партнерство за права человека", Королевство Бельгия)", - отчитались в надзорном ведомстве.

Не так давно в перечень "нежелательных" организаций попали издание "Проект" и "Команда 29".

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