День отказов

Савва Федосеев, фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Накануне пятницы 13-го до выборов в Заксобрание Петербурга не допустили сразу нескольких заметных кандидатов. В том числе певицу Татьяну Буланову, бывшую судью Уставного суда Ольгу Герасину и правых политиков-самовыдвиженцев Савву Федосеева и Марину Мацапулину. ЗАКС.Ру побывал на заседаниях избиркомов, которые отказали им в регистрации.

"Кошечки" и "мордашечки"

Вторую неделю территориальные избиркомы продолжают косить ряды кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга. Каждый день из предвыборной гонки выбывает по несколько человек. Отказы в регистрации получают как абсолютные новички, так и динозавры городской политики. Без выборов уже оставили действующих парламентариев-единороссов Сергея Никешина и Андрея Васильева. Их коллега из "Яблока" Борис Вишневский успел сначала получить отказ, а затем, после вмешательства Горизбиркома, со второго раза зарегистрироваться.

Но даже на фоне ежедневных сводок из ТИКов четверг, 12 августа, стал особенно заметным днем. Избиркомы рассматривали вопрос о регистрации сразу нескольких кандидатов, которые были на слуху.

Певица Татьяна Буланова, звезда 1990-х и 2000-х годов, исполнявшая песни "Не плачь", "Вот такие дела" и "Ясный мой свет", на этих выборах уже успела заявить о себе. Она, будучи кандидатом от Красногвардейского и Калининского районов, записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором пожаловалась, что ее коллегам по партии "Родина" "ставят палки в колеса". Уже через день Памфилова ответила, пообещав прислать в Петербург наблюдателей из Центризбиркома. А на следующий день певице объявили, что процент брака в представленных ею подписях избирателей не позволяет зарегистрировать ее кандидатом.

На оглашение окончательного решения ТИК Буланова не приехала. И вообще процедура прошла тихо и спокойно. Члены комиссии вновь повторили свои претензии к кандидатке и единогласно проголосовали за отказ в ее регистрации.

Буланова представила необходимое число подписей за свое выдвижение. Однако качеством и достоверностью части из них в ТИК остались недовольны. Комиссия установила, что процент брака в подписных листах составил 18,4% (234 автографа из 1270 исследованных), в то время как для допуска на выборы он не должен превышать 5%. Среди ошибок, которые озвучили на заседании ТИК, отсутствие или неполная информация о паспортных данных и адресах места жительства, а также неправильное внесение сведений об избирателях.

Уже после завершения заседания комиссии лидер "Родины" в Петербурге Андрей Петров объявил, что будет оспаривать решение в Горизбиркоме, а если понадобится - в судах. По словам партийца, комиссия оформила документ с нарушениями. Петров также заметил, что после заседания рабочей группы секретарь ТИК Татьяна Демидова заявила телевизионщикам, что среди подписавшихся за Буланову нашли "умерших людей", однако теперь ему сказали другое.

- Я специально задавал вопрос, и они сказали, что умерших не зарегистрировано. Теперь они врут, говорят, что они есть, но мы не стали их включать. Это не выдерживает никакой критики, - возмутился Петров.

Председатель ТИК № 17 Василий Дёмкин, беседуя с журналистами, объяснил, что некоторых из подписавшихся граждан не нашли по базе избирателей. Глава избиркома заверил, что если придется встретиться с "родинцами" в суде, готов предоставить всю эту информацию. Он также посетовал на неграмотное оформление подписных листов и на то, что у отдельных избирателей в графе для подписей стояли "мордашечки" и "кошечки".

Для Булановой выборы на этом не закончены. Она, как минимум, продолжает свою думскую кампанию. Для регистрации кандидатом в депутаты федерального парламента собирать подписи не требовалось.

ТИК порешал

Территориальный избирком № 30 организует выборы в Центральном районе (округ №2). Комиссия ранее допустила до выборов нескольких кандидатов, которые были вынуждены собирать подписи горожан, в свою поддержку. Среди них - два самовыдвиженца с одинаковыми именами и фамилиями. Борисы Вишневские сменили паспортные данные перед выборами, чтобы конкурировать со своим тезкой и однофамильцем из партии "Яблоко". Хотя в округе эти люди неизвестны, а их полевая кампания по сбору подписей была незаметна, оба смогли представить подписные листы, которые ТИК одобрила.

Пятерку последних кандидатур на участие в выборах в комиссии рассматривали 12 августа. Одобрили только представителя "Единой России", многолетнего главу комитета по социальной политике Смольного Александра Ржаненкова. Недопуск получили представитель "Родины" Константин Наговицын, а также шедшие самовыдвиженцами учитель истории Андрей Ильин и глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский. Все они не принесли второй комплект документов. Ильин ранее объявил, что на сбор подписей ему не хватило средств, а Войтановский уверял ЗАКС.Ру, что собрал необходимое количество автографов, но не решил, стоит ли их сдавать в комиссию. На заседание ТИК никто из этих кандидатов не пришел. За свои подписи билась только либертарианка Марина Мацапулина. Из всех самовыдвиженцев второго округа она вела самую заметную подписную кампанию. Прогуливаясь по центру города в июле, можно было заметить ролл-апы с портретами кандидатки и сборщиков подписей за ее выдвижение.

Рабочая группа ТИК на днях объявила, что по итогу проверки 1031 подписи Мацапулиной забраковали 217 автографов (21%). Кандидатка и ее представители заранее принесли свои возражения. За полчаса до начала заседания комиссии их рассмотрела рабочая группа, но решение осталось прежним - рекомендовать отказать в регистрации.

Большинство подписей - 138 из 217 - забраковали в МВД после проверки по собственным базам. При этом поводы для претензий к 136 автографам правоохранители никак не комментировали. Член ТИК Павел Шапчиц предложил взять паузу и направить в МВД запрос, чтобы те объяснили свое решение. Но председатель комиссии Владимир Соколов объяснил, что это невозможно, поскольку уже выходят сроки на вынесение решения по регистрации.

Также недействительными признали 27 автографов, которые собрала лично Мацапулина. Причина в том, что она на тот момент оставалась действующим членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Претензии были и к оформлению персональных данных сборщиков на подписных листах. 24 подписи забраковали из-за того, что они указали города, в которых зарегистрированы, но не указали субъекты федерации. Присутствовавший на заседании член Горизбиркома с правом совещательного голоса Виктор Воробьев безуспешно пытался отстоять все эти подписи.

- Я хотел бы напомнить, что буквально вчера в Санкт-Петербургской избирательной комиссии мы рассматривали одну из жалоб на отказ в регистрации. Она касалась одного из кандидатов в Автове. Ему было отказано в регистрации, потому что в "подвале" подписных листов у него был указан город Волгоград без указания на Волгоградскую область. Санкт-Петербургская избирательная комиссия, опираясь на положение 67 ФЗ, пришла к выводу о том, что эти подписные листы на таком основании не подлежали дисквалификации, - заметил Воробьев.

Воздержались по вопросу отказа в регистрации Мацапулиной четыре члена комиссии. Остальные были за. До того как члены ТИК подняли руки, кандидатка тоже успела выступить. Происходящее она назвала "полным фарсом", напомнив о лояльности комиссии к подписям от "двойников" Вишневского и представительнице "Новых людей".

- Я напомню всем присутствующим, что процедура сбора подписей, это возможность доказать, что у кандидата есть реальная поддержка в округе. Я думаю, всем присутствующим здесь очевидно, что единственный кандидат с настоящими подписями в этом округе это я. Вы видели подписные листы других кандидатов, видели мои подписные листы. Разница, я думаю, на лицо. Объяснять ее не надо. Все происходящее - это очередной плевок в лицо избирательной системе в РФ, - заявила либератрианка.

В разговоре с ЗАКС.Ру она назвала решение ТИК политическим и пообещала обжаловать его в Горизбиркоме.

Кузнеца не пустили на выборы

Когда еще кипели страсти в центре города, в ТИК № 7 (Кировский район) только начинали обсуждать отказы в регистрации местным кандидатам. Их оказалось трое: бывшая судья Уставного суда Ольга Герасина из "Новых Людей", заявившийся самовыдвиженцем кузнец-националист Савва Федосеев и пенсионер Сергей Ардашев, выдвинутый партией "Родина".

Ардашев на заседание не пришел. Позже оказалось, что он и подписи за свое выдвижение не сдал. Герасина прибыла строго к 19-00 - назначенному времени заседания, а Федосеев трудился в кабинете ТИК примерно с обеда. До последнего момента рабочая группа проверяла его подписи.

Первым делом отказали кандидатке "Новых людей". У экс-судьи забраковали 226 автографов. Герасина, отдав представительскую роль члену Горизбиркома с правом совещательного голоса от своей партии Сергею Савченко, во время заседания не обронила ни слова. Ее представитель признался, что итог заседания для него ожидаем, и напомнил о высказываниях председателя ЗакСа Вячеслава Макарова о якобы нарисованных подписях Герасиной. Свою позицию он подкрепил фактом - недавно, перед регистрацией общегородского списка "Новых людей" в Горизбиркоме, среди собранных подписей выявили лишь 3% брака.

— Я думаю, что представители парламентских партий, который уже давно существуют в политическом поле, давно забыли, что такое сбор подписей. "Новые люди" построили механизм и работу с населением таким образом, что это принесло итоговое решение городской комиссии, которая изучила все подписи, собранные в том числе и на территории Кировского района. У городской комиссии не возникло ни одного вопроса. Здесь мы видим какой-то фантастический результат в 18%, который ставит под сомнение работу рабочей группы, — заявил Савченко.

В беседе с ЗАКС.Ру он предположил, что решение об отказе могло быть принято под влиянием слов Вячеслава Макарова и депутата от Кировского района Дениса Четырбока. Герасина намерена опротестовать решение комиссии. Как именно - в ее команде еще не решили. Сперва хотят ознакомится с протоколом.

К отказу Федосееву приступили не сразу. После голосования по кандидату от "Новых людей" ТИК объявил часовой перерыв, чтобы продолжить проверку подписей Федосеева. Вернувшись к рассмотрению вопроса об отказе в регистрации, бегло зачитали список обнаруженных нарушений: данные, которые не соответствуют действительности, незаверенные сборщики, дубляжи, неполные адреса мест жительства избирателей, неоформленные исправления и другие неточности. Всего недействительными сочли 398 подписей. Около половины из них выявили после сверки с базами данных МВД. К ним у Федосеева больше всего вопросов. Если с частью претензий рабочей группы он еще мог согласиться, то данные МВД самовыдвиженец абсолютно не признает.

— Базы МВД, на мой взгляд, абсолютно не соответствуют истине. Если мы там нашли уже несколько прецедентов, то они не шибко релевантны, — рассказал Федосеев ЗАКС.Ру.

Два человека воздержались по вопросу регистрации кандидата. Остальные голосовали за отказ.

После заседания у здания районной администрации, в которой действует ТИК, собрались сторонники Федосеева. Такие встречи кандидата уже становятся традиционными. Только если во время сдачи подписей в холле администрации собралось около 50 человек, то теперь втрое меньше.

Сергей Еремеев, Константин Леньков