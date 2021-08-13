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Новости 11:31

СК и полиция ночью приходили с обысками в Ленинградский зоопарк

фото ЗакС политика СК и полиция ночью приходили с обысками в Ленинградский зоопарк

Сотрудники экономической полиции и Следственного комитета в ночи провели обыск в кабинетах Ленинградского зоопарка.

По итогам прошедшей проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве и присвоении и растрате.

Поводом для визита правоохранителей, как пишет "Фонтанка", стал контракт на работы на электросетях, заключенный администрацией зоопарка с индивидуальным предпринимателем. Официально в учреждении информацию об обысках не комментировали.

При этом, как полагают следователи, бизнесмен якобы получил деньги за проведенный ремонт электрооборудования, однако на деле никаких работ не произошло. По предварительным сведениям, задержанный указал на бывшего главного инженера зоопарка.

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