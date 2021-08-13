В России обновился антирекорд по суточной смертности от коронавируса

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 22 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 345 случаев инфицирований меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 815, а сумели поправиться 19 368 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 2529 новых больных, в Петербурге – 1810 (на 9 больше, чем накануне), в Подмосковье – 1223. За прошедшие сутки в Петербурге поправился 2001 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 42 (накануне – 48).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.