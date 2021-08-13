Петербург может принять летнюю Олимпиаду в 2036 году

Россия собирается подать заявки на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году: в числе городов-претендентов - Петербург и Казань, известил министр иностранных дел Сергей Лавров.

При этом, уточнил глава МИД, окончательное решение, равно как и подготовка соответствующих запросов, остается в компетенции правительства.

"Рассматривается, да. И готовятся заявки, несколько городов. Точно совершенно Питер, Казань, по-моему. Сейчас просто не вспомню", - цитирует РИА "Новости" ответ Лаврова на вопрос об Играх 2036 года, прозвучавший в ходе встречи министра с призерами ОИ-2020.

Как ранее отмечал министр спорта РФ Олег Матыцин, у России имеется все необходимое для полномасштабного проведения мероприятия такого уровня, поэтому конкуренция среди городов-заявителей будет жесткой.

Напомним, что на завершившихся не так давно Играх в Токио РФ взяла 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Сборная заняла пятое место в итоговом зачете.