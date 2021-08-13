Суд рассмотрит ходатайство об УДО для Глущенко, осужденного за убийство Старовойтовой

Суд в Петербурге принял к рассмотрению ходатайство от стороны защиты Михаила Глущенко, которому присудили 17 лет лишения свободы за убийство политика Галины Старовойтовой. Адвокаты добиваются его условно-досрочного освобождения, которое может случиться не раньше чем после двух третей отбытого срока. Приговор Глущенко вынесли в августе 2015 года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, сотрудниками ФСИН Глущенко характеризуется положительно, со всеми общается корректно и в конфликтах замечен не был.

"В случае УДО готов приступить к работе, о чем имеется гарантийное письмо от работодателя, тем самым скорейшим образом социализируется и станет полноценным членом общества. Являясь заслуженным тренером России, мастером спорта международного класса СССР, победителем крупных международных спортивных турниров, Глущенко готов и дальше участвовать в развитии спорта и физической культуры, выступать в качестве мецената в проведении спортивных турниров по единоборствам", - говорится в сообщении.

Аналогичное ходатайство представители Глущенко уже подавали в прошлом году, но оно было отклонено.

Напомним, громкое убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой случилось вечером 20 ноября 1998 года в ее подъезде на набережной канала Грибоедова. Выживший помощник парламентария Руслан Линьков впоследствии посвятил этим и другим событиям из совместной работы с популярным демократическим политиком книгу под названием "Записки недобитка".