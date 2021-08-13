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Новости 12:55

Собянин отменил обязательную удаленку

фото ЗакС политика Собянин отменил обязательную удаленку

Столичный мэр Сергей Собянин констатировал, что занятых коронавирусных коек в Москве стало меньше, чем в апреле (тогда был предыдущий минимум), и что госпитализаций стало в два с лишним раза меньше, чем в июне. Кроме того, жители продолжают активно вакцинироваться, и первым компонентом препарата привились уже более 4,5 млн человек.

В связи с этим градоначальник решил с 13 августа отменить требование удаленной работы. До сих пор от всех предприятий требовалось перевести не менее 30% сотрудников на домашний режим работы, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Однако действовавшее до сих пор правило остается рекомендацией, если оно не наносит вреда той или иной организации.

Перед началом рабочего дня термометрия остается обязательной, но отныне ее не требуется повторять каждые четыре часа.

"За последние недели мы провели несколько этапов смягчения ограничений. И в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни", - резюмирует Собянин.

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