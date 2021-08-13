Прокуратура проверяет поведение мужа псковской экс-координаторки "Открытой России" на процессе

Псковская прокуратура начала проверку действий мужа бывшей координаторки "Открытой России"* Артема Милушкина, во время оглашения приговора 12 августа, передает ТАСС. Проверяется, как сказано в сообщении, факт наличия в его поведении состава преступления, относящегося к статье "неуважение к суду" (ст. 297 УК). Действия Милушкина характеризуются силовиками как агрессивные, и утверждается, будто он "сорвал процесс" тем, что "сломал скамейку, бил мебель о решетку камеры".

Артему и Лии Милушкиной, которая раньше координировала деятельность "Открытой России"* в регионе, присудили сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчина получил 11 лет колонии строгого режима. Жена Милушкина, Лия, получила 10,5 лет лишения свободы с отсрочкой до 2024 года. Супруги воспитывают несовершеннолетних детей.

Перед арестом Артем Милушкин рассказывал журналистам о том, что силовики шантажировали его, требуя прекратить политическую деятельность, и грозились в противном случае подбросить наркотики. Под стражей он находился с января 2019 года и, таким образом, должен будет выйти на свободу не позднее 2030 года.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.

скриншот: Коротенечко,.. / Telegram