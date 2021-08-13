Горсуд отказался снимать Дмитриеву с выборов

Городской суд Петербурга 13 августа отказал в удовлетворении иска об отмене решения ТИК № 29 о регистрации кандидатом в депутаты Госдумы члена Партии Роста Оксаны Дмитриевой. Об этом ЗАКС.Ру сообщила сама кандидат.

Истцом выступил соперник Дмитриевой по выборам от "Гражданской платформы" Дмитрий Румянцев. Он считал, что основанием для снятия с выборов может быть неуказанный в качестве собственности кандидата в предвыборной декларации о доходах дом в Греции, который принадлежит ее супругу. Дмитриева указала имущество в декларации как собственность мужа. Она отметила, что это соответствует требованиям к заполнению справок о доходах.

- Естественно, суд отказал истцу. Это было очевидно, - прокомментировала Дмитриева. - Есть разные люди, которые зарабатывают на разном. В прямом смысле, не в переносном. Думаю, у иска были разные цели, в том числе добавить "турбулентности", как сейчас принято говорить, в избирательный процесс.

Напомним, Дмитриева и Румянцев участвуют в выборах по одномандатному округу № 217. Он объединяет Фрунзенский и Колпинский районы Петербурга.