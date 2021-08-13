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Новости 13:52

Работающие в Петербурге агрегаторы обязали до 15 августа вакцинировать 80% таксистов

фото ЗакС политика Работающие в Петербурге агрегаторы обязали до 15 августа вакцинировать 80% таксистов

Комитет по транспорту обязал таксомоторные компании до 15 августа вакцинировать от коронавируса 80% своих водителей, проинформировали в пресс-службе Смольного.

С готовностью на требование откликнулись в "Яндексе", который разместил в своём приложении для таксистов прививочные пункты. Самостоятельная точка агрегатора откроется в ближайшее время.

В свою очередь "Таксовичкоф" уже запустил пункт COVID-вакцинации на своей площадке, а "Сити-Мобил" прививает своих таксистов при поддержке администрации Красногвардейского района.

Отмечается, что вакцинация активно идёт во всей петербургской транспортной сфере, а комтранс ведёт работу по обеспечению COVID-безопасного обслуживания горожан.

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