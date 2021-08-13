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Новости 14:23

Территория Политеха лишится дореволюционного здания

фото ЗакС политика Территория Политеха лишится дореволюционного здания

Руководство Политехнического университета собирается ликвидировать деревянное сооружение, чей адрес на карте обозначается как Политехническая улица, 29АМ. Как передает строительное издание "Канонер", вуз полагает, что "его восстановление экономически нецелесообразно". Легко снести пустующее и никак не используемое здание позволяет отсутствие статуса памятника. Этим дом 29АМ, числящийся как дачный дом, отличается от большинства своих "соседей" по Политехническому парку.

Примечательно, что при этом внутренняя проверка не нашла признаков аварийности несущих конструкций сооружения. Ожидается, что снос начнется после необходимой для этого дотации от Минобрнауки. Как и почти весь комплекс зданий Политеха, проблемное здание было построено в самом начале XX века.

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