           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:23

Главный технолог Ленинградского зоопарка стал фигурантом коррупционного дела

фото ЗакС политика Главный технолог Ленинградского зоопарка стал фигурантом коррупционного дела

Прошедшие в ночи в Ленинградском зоопарке обыски привели к возбуждению уголовного дела в отношении главного технолога учреждения, специалиста задержали, оповестили в региональном Следственном комитете.

Мужчине заподозрили в преступлении по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).

Как полагают следователи, он получил взятку в полмиллиона рублей за оказание содействия в заключении договора между зоопарком и предпринимателем. Технолога взяли с поличным в момент получения денег.

На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

"Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - резюмировали в СК.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости13 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru