Риту Флорес из Pussy Riot отправили на повторные 15 суток в спецприемник

Активистка из феминистского панк-объединения Pussy Riot Рита Флорес, задержанная накануне прямо на выходе из спецприемника, где отбывала 15 суток, получила от суда очередные 15 суток административного ареста, передает "Медиазона". На этот раз ей вменили размещение в социальной сети изображения с нацистской символикой. что подпало под ч.1 ст. 20.3 КоАП. Задержали 12 августа Флорес по доносу некоего 23-летнего гражданина.

В прошлый раз Флорес судили за неповиновение полиции, когда на улице она отказалась показывать документы. В спецприемнике у нее появились симптомы коронавируса, из-за чего арест был прерван госпитализацией.

Соратников Флорес нынешним летом систематически задерживали и судили подобным образом, вследствие чего Вероника Никульшина и Александр Сафонов решили покинуть Россию.