Минский суд признал экстремистским издание TUT.BY и все его ресурсы

Суд в Минске решил признать экстремистскими все информационные ресурсы издания TUT.BY и его стороннего проекта Zerkalo.io, уведомляет последнее.

Отныне в стране запрещены также аккаунты TUT.BY и его "зеркала" в Telegram, Viber, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и TikTok. Кроме того, цифровые водяные знаки изданий равнозначно признаются нелегитимными.

По законам Белоруссии, хранение, распространение и изготовление экстремистских материалов наказывается административными статьями.

"Мы уверены, что не нарушаем закон, и претензии МВД являются безосновательными. Журналисты Zerkalo.io соблюдают принципы журналистики и белорусские законы", - уверены в редакции TUT.BY.

Ранее издание удалило большую часть информации о протестах в стране за 2020 и 2021 годы с тем, чтобы ни его сотрудников, ни читателей не смогли привлечь к ответственности.