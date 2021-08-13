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В петербургских отелях отчитались о вакцинации 60% персонала

фото ЗакС политика В петербургских отелях отчитались о вакцинации 60% персонала

Петербургские отельеры активно вакцинируют своих сотрудников: на сегодняшний день привито уже более 60% гостиничного персонала в городе, оповестили в комитете по здравоохранению. При этом в некоторые представители индустрии сообщили о пройденном пороге в 90% вакцинированных работников.

В Смольном уточнили, что в комздраве и комитете по развитию туризма запустили службу, которая принимает заявки на выезд специальных прививочных бригад.

"Для Петербурга туризм очень значим, это одна из градообразующих сфер жизни города. Хотя поток иностранных гостей снизился, для жителей России Петербург по-прежнему остаётся одним из самых востребованных направлений. Сегодня мы делаем акцент на безопасный туризм", - высказался по случаю городской глава.

После того, как тот или иной отель преодолеет порог в 60% привитого персонала, он может получить в дополнение к знаку Safe Travels SPb специальный статус "вакцинирован". 

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