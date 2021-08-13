Беглов: Петербург спускается с очень высокого плато пандемии, но третья волна не прошла

В ходе встречи с главой оперштаба, вице-премьером Татьяной Голиковой петербургский градоначальник Александр Беглов отметил, что несмотря на то, что вверенный ему город спускается с "очень высокого плато" пандемии, третья волна заболеваемости до сих пор не пройдена. В очередной раз управленец указал на необходимость вакцинации жителей Северной столицы.

"Насколько успешным и быстрым будет этот процесс, зависит от темпов вакцинации. Мы должны успеть сформировать коллективный иммунитет как можно быстрее, до начала осеннего сезона ОРВИ", - уточнил Беглов, чьи слова приводит Смольный.

В то же время, указал губернатор, в городе заметно снизился уровень суточных COVID-госпитализаций, и все переформатированные под приём ковидных больных стационары постепенно возвращаются к привычному режиму работы: до конца августа, по его словам, "освободятся" от "красных зон" ещё три федеральных стационара.

Кроме того, напомнил Беглов, на протяжении последнего месяца постепенно снижается общее число активных больных, находящихся в медучреждениях.

Более месяца в Петербурге регистрируется постепенное снижение общего числа активных больных, которые находятся на лечении в больницах и на дому. За последнюю неделю количество новых COVID-случаев уменьшилось на 0,97%.

"Мы продолжаем наращивать темпы вакцинации. Сейчас развернуто 159 основных пунктов. Горожане также могут привиться в 43 мобильных пунктах. Практически при каждой поликлинике организована работа выездных бригад в социальные учреждения", - заключил Беглов.