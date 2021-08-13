Депутат Романов пообещал добиться установки видеонаблюдения в саду у Ивановского карьера

Депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов, ведущий предвыборную кампанию, встретился с депутатами МО "Ивановский", муниципалитета, входящего в его избирательный округ, и обсудил с ними насущные проблемы территории. Главным образом жалобы связаны с Ивановско-Щемиловским садом возле Ивановского карьера, где менее двух лет назад закончили благоустраивать берег. Несмотря на обновленный "дизайн" местности, она быстро стала превращаться в пространство для любителей шашлыков и выпивки. Граждане жалуются на вандализм и на то, что отдыхающие не стесняются справлять свои естественные потребности посреди зеленых насаждений.

"Необходимо усовершенствовать систему видеонаблюдения в парке, охрана порядка на его территории должна вестись круглосуточно, особенно в теплое время года, когда любители нетрезвых развлечений практически не покидают сад. Это уникальное место в Санкт-Петербурге и должно находиться под охраной государства", - произнес на встрече Романов.

Романов уверен, что нужно спасти только-только приведенный в порядок парк от превращения в "неохраняемую помойку", и надеется, что весь микрорайон в состоянии стать зоной здорового образа жизни.

"Мы будем работать в этом направлении. Я обращусь в профильные городские ведомства и к правоохранителям за помощью в решении всех необходимых вопросов, и в первую очередь – для расширения системы видеонаблюдения в парке", - пообещал парламентарий.