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Новости 18:07

Музей Бродского грозят лишить части занимаемого им помещения

фото ЗакС политика Музей Бродского грозят лишить части занимаемого им помещения

У расположенного в доме Мурузи музея Иосифа Бродского могут забрать ту часть занимаемой им квартиры, где когда-то жила семья поэта.

Соответствующее уведомление от фонда создания музея получили в дирекции учреждения культуры: там говорится о намерении расторгнуть договор о безвозмездном пользовании помещения.

"В течение тридцати рабочих дней со дня прекращения договора мы обязаны по акту вернуть помещение фонду создания музея. В письме фонд ссылается на возможность переговоров и заключения договора на новых условиях. Мы, естественно, готовы к любым контактам, но суть письма, на наш взгляд, очевидна", - рассказывается о ситуации на странице музея в Instagram.

Указанная в документе дата расторжения договора - 30 августа. При этом в музее Бродского уточнили, что между сторонами бюрократической дискуссии заключено соглашение, срок которого истекает только в феврале 2022 года.

"Мы постараемся сделать всё, чтобы сохранить музей", - заключили его сотрудники.

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